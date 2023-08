Imagem da Virgem Peregrina chega a Lisboa ao fim de 140 quilómetros às costas de escuteiros

Foi com lágrimas de alegria e lenços brancos que muitos fiéis receberam esta segunda-feira, em Vila Franca de Xira, a Imagem n.º 2 da Virgem Peregrina, que partiu no dia 27 de julho de Fátima, num percurso de 140 quilómetros, a pé, transportada por escuteiros. No último troço, o andor foi transportado, no varino ‘Liberdade’, uma embarcação típica do município de Vila Franca de Xira, num cortejo fluvial no rio Tejo, com mais de 40 embarcações, entre pescadores, particulares, escuteiros marítimos e Marinha.









