JMJ Lisboa em tempo real no site do CM

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai criar diversos constrangimentos à circulação na área da Grande Lisboa e o site do tem disponível um mapa interativo , atualizado em tempo real, que informa os leitores sobre estes constrangimentos e outros entraves à mobilidade. Pode encontrar informação sobre os dias e horas em que há vias cortadas, estações de metro e comboios encerradas ou mesmo zonas que estão apenas mais congestionadas em determinado momento. Este mapa interativo está disponível no site que odedica à JMJ (ver QR Code em cima) e onde pode ainda acompanhar ao minuto tudo o que se vai passar durante o maior evento católico do Mundo, que decorre pela primeira vez em Portugal.

A história de vida do Papa Francisco também está em destaque com um podcast especial de cinco episódios, narrado pelo jornalista daFrancisco Penim. Este podcast, que relata o percurso de Jorge Mario Bergoglio desde que sentiu o chamamento até que foi escolhido para Sumo Pontífice no conclave de 2013, pode também ser ouvido nas principais plataformas de streaming.

E porque valorizamos aqueles que nos leem diariamente, o site do CM vai abrir um ‘Diário do Leitor’, em que serão publicados vídeos, fotografias e textos de todos os que queiram partilhar com o CM a sua experiência durante os seis dias de JMJ. As informações devem ser enviadas para o email portal@cmjornal.pt, o WhatsApp, Telegram ou Signal ‘Fale com o CM’.





Diariamente, terá ainda notícias, reportagens, artigos de opinião, vídeos, fotogalerias e streaming em vídeo dos momentos-chave do evento.