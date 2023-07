Lisboa vai alojar mais de 42 mil pessoas em escolas e equipamentos municipais durante a JMJ

A Câmara Municipal de Lisboa vai alojar mais de 42.000 pessoas em escolas e equipamentos municipais durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre de 1 a 6 de agosto nesta cidade, revelou hoje o presidente.

"Estamos a falar de 42.000 pessoas que vão ficar alojadas nas escolas e nos equipamentos da Câmara Municipal [de Lisboa], portanto, isso é um bom sinal", disse Carlos Moedas (PSD) à saída da sede mundial do Imamat Ismaili, em Lisboa, onde hoje participou numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O autarca frisou que a autarquia está a colocar os seus equipamentos à disposição para acolher "todos aqueles que vêm de fora", pedindo às famílias que façam o mesmo com as suas casas.