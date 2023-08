Lisboa foi esta terça-feira a capital do Mundo, com um mar de gente que se estendia do Parque Eduardo VII até ao Marquês de Pombal para assistir à missa de abertura da Jornada Mundial da Juventude. Foi o ensaio para receber o Papa Francisco, que chega hoje a Portugal para presidir à JMJ.



Na Colina do Encontro – é o nome do Parque Eduardo VII por estes dias –, milhares de jovens fizeram a festa, com bandeiras de países de todo o Mundo esvoaçando numa imensa moldura verde.









