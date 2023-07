Ministra diz que segurança do Papa, dos peregrinos e da população está garantida na Jornada Mundial da Juventude

A ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares assegurou esta quarta-feira no parlamento que está garantida a segurança do Papa, dos peregrinos e da população de Portugal durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), na primeira semana de agosto.

O plano de mobilidade e o plano de segurança para o evento serão apresentados na sexta-feira pelas forças de segurança e pela empresa selecionada pelo grupo de projeto da JMJ.

"Nunca nenhum de nós viveu um evento que vai ter 1,5 milhões de visitantes (...), durante uma semana, no espaço da Área Metropolitana de Lisboa", disse Ana Catarina Mendes durante a última audição regimental da atual sessão legislativa.

Ana Catarina Mendes afirmou que "haverá um aumento da oferta de transportes em 11%. Foram garantidas, quer pela Carris, quer por todos os operadores essa maior oferta, para que haja maior mobilidade".

"Haver tolerância de ponto também ajuda a descongestionar a cidade nesses dias", referiu.

De acordo com a ministra, o secretário-geral da Segurança Interna, que terá a responsabilidade de apresentação do plano para esta área, tem dado a garantia de que "a segurança do Papa e de todos aqueles que visitem Portugal", bem como da população residente está "garantida".

"É nisso que estamos a apostar", afirmou Ana Catarina Mendes.