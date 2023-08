Papa Francisco chega à Nunciatura Apostólica

Ao minuto Atualizado a 4 de ago de 2023 | 10:47

Papa Francisco volta para a Nunciatura Apostólica Papa Francisco acena à multidão à saída do Centro Paroquial da Serafina. Está a caminho da Nunciatura Apostólica onde ao 12h00 vai almoçar com jovens.

Francisco começou o discurso por saudar todos, em particular das associações presentes, como a Ajuda de Berço e a Acreditar, além de dirigir um agradecimento especial aos "amigos do Centro Paroquial da Serafina".

10:17 | 04/08 Daniela Vilar Santos