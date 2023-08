Papa Francisco recebido por Marcelo na chegada ao aeroporto de Figo Maduro

O Papa Francisco chega na quarta-feira ao aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, onde será recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta terça-feira à Lusa fonte de Belém.

No aeroporto, Francisco terá alas militares de cortesia compostas por 11 cadetes-alunos da Academia Militar da Força Aérea.

Após a receção oficial em Figo Maduro, Marcelo Rebelo de Sousa deixará o aeroporto militar antes do Papa Francisco para o poder receber menos de um hora depois junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, onde terá honras militares por um batalhão constituída por cadetes-alunos oriundos da Escola Naval, da Academia Militar e da Academia da Força Aérea.

A receber o Pontífice junto à residência do Presidente da República estará a Banda de Música da Força Aérea. Será executada uma salva de 21 tiros durante o hino do Vaticano a partir da Fragata D. Francisco de Almeida, fundeada no Rio Tejo.

A guarda de honra é constituída por 193 Militares em parada e pela guarnição da Fragata Navio da República Portuguesa D. Francisco de Almeida (140 militares, segundo a mesma fonte.

A comandante será a tenente-coronel da Força Aérea, Técnica de Pessoal e Apoio Administrativo, Dora Maria Moreira Soares Duarte.

Após as honras e parada militar junto em frente ao palácio, Marcelo Rebelo de Sousa sobe a rampa de acesso à sua residência oficial para voltar a receber o Papa.

Francisco estará na residência presidencial cerca de meia hora, seguindo depois para o Centro Cultural de Belém (CCB), ali ao lado, onde decorrerá uma cerimónia com as entidades oficiais, civis, membros do corpo diplomático e líderes de partidos políticos.

Do CCB, Francisco dirige-se para o Mosteiro dos Jerónimos, ainda em Belém, onde decorrerá uma missa de vésperas com membros do cleto, como bispos, diáconos e padres da Igreja Católica.

O Papa deslocar-se-á ainda à Nunciatura Apostólica, em Lisboa, onde se encontrará com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e com o primeiro-ministro, António Costa.