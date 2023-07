Rui Pinto poderá ser abrangido pelo perdão de penas e amnistia de crimes e infrações proposta pelo Governo e aprovada no final da semana passada pelo Parlamento, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude e a presença do Papa Francisco.









Este é, pelo menos, o entendimento do tribunal coletivo que julga o pirata informático e cuja leitura do acórdã o estava marcada para amanhã.

Rui Pinto está acusado de 90 crimes, no âmbito do processo 'Football Leaks': 68 crimes de acesso indevido, 14 crimes de violação de correspondência, seis crimes de acesso ilegítimo, um crime de sabotagem informática e um crime de tentativa de extorsão.









Em despacho datado de terça-feira, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa constata “que se encontra iminente a entrada em vigor de uma lei que irá colidir com a apreciação que cumpre fazer da responsabilidade criminal do arguido Rui Pinto relativamente a alguns dos crimes pelos quais se encontra pronunciado”.

O referido despacho reforça que "o arguido, atenta a sua idade à data da prática dos factos, encontra-se abrangido pelo âmbito de aplicação da referida lei". Este ponto é importante, uma vez que a lei da amnistia apenas se aplica a jovens até aos 30 anos. Rui Pinto tem 34 anos, mas os crimes de que é acusado foram cometidos antes dos 30 anos.





Face a estes desenvolvimentos, o tribunal coletivo entendeu por bem adiar a leitura do acórdão para 31 de julho ou 11 de setembro, dependendo a data da entrada em vigor da Lei da Amnistia e tomando em consideração as férias judiciais.





Pela leitura do documento, nem todos os crimes de que Rui Pinto está acusado serão abrangidos pela amnistia. Ficarão de fora os crimes ligados ao cibercrime (acesso ilegítimo e sabotagem informática) e a extorsão, ou seja, do total de 90 caem 82. Ora, ao ‘eliminar’ a maior parte deles, a pena a que eventualmente seria condenado deverá agora ser reduzida. No limite, poderemos passar de uma pena de prisão efetiva para uma pena suspensa.

DEFESA EM SILÊNCIO



A defesa de Rui Pinto é liderada pelo advogado Francisco Teixeira da Mota. Na terça-feira o CM tentou obter uma reação

da defesa, mas tal não foi possível até ao fecho desta edição. Rui Pinto foi acusado, no final da semana passada, noutro processo.



O advogado acusa do MP de querer “eternizar o percurso judicial”.





Testemunha protegida



Rui Pinto é uma testemunha protegida pelo Estado. Está a colaborar com as autoridades e vive numa casa-abrigo, no âmbito do programa de proteção.





PROPOSTA DESCE À ESPECIALIDADE



A proposta gerou alguma controvérsia face às dúvidas relativamente à sua constitucionalidade, como a restrição etária de aplicação. A proposta do Governo para um perdão de penas e amnistia de crimes foi aprovada no Parlamento e baixou à especialidade.



O diploma teve votos favoráveis de PS, PSD, BE e Livre. O Chega votou contra.



