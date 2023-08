Papa reza o terço em Fátima com 112 jovens deficientes e reclusos

O Papa Francisco vai rezar o terço com 112 jovens deficientes e reclusos no sábado, na Capelinha das Aparições, em Fátima, durante a sua visita a Portugal, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), anunciou esta quarta-feira o Santuário.

Segundo uma nota esta quarta-feira divulgada, o líder da Igreja Católica estará, na manhã de sábado, com 98 jovens com deficiência e jovens reclusos que, pela sua situação, não podem participar na JMJ, em Lisboa.

A estes jovens, juntam-se 14 jovens portadores de deficiência que se deslocam a Lisboa, apoiados pelo programa "Vem para o Meio", uma iniciativa do Santuário de Fátima dinamizada pela casa em Fátima da Associação Silenciosos Operários da Cruz (SOC).