O Papa Francisco, que aterra em Portugal na manhã do dia 2 de agosto para presidir à Jornada Mundial da Juventude, traz consigo várias viaturas do Vaticano. Algumas delas, incluindo o ‘papamóvel’ e uma ambulância, chegam este domingo ao nosso país e serão imediatamente levadas para as instalações da Unidade Especial de Polícia, em Belas, Sintra.









Ver comentários