Pastelaria lisboeta faz sucesso a vender bolachas com a cara do Papa

A Pastelaria Balcão do Marquês, situada em Lisboa, começou a vender bolachas com a cara do Papa Francisco para celebrar a Jornada Mundial da Juventude. Segundo o Jornal de Notícias, a ideia surgiu como uma brincadeira, mas rapidamente se tornou num sucesso de vendas. O estabelecimento dispõe de bolachas com várias imagens do Papa, do logótipo da Jornada, e até de biscoitos em formato de cruz.A pastelaria já fazia este tipo de doces com imagens de anime (desenhos animados japoneses). Agora, e para celebrar a Jornada Mundial da Juventude, Fernando Santos, sócio da pastelaria, pediu ao pasteleiro Manuel Carvalho para começar a fazer bolachas com a imagem do Papa Francisco. O que começou como uma brincadeira, já levou o estabelecimento a produzir e a vender uma média de cerca de 100 unidades por dia.O processo consiste na impressão das imagens em pasta de açúcar e na decoração com pasta de açucar, chocolate branco ou glacé.Cada unidade custa 2,20 euros e vão estar à venda até setembro.