Peregrinos devem evitar saída em simultâneo de Fátima no sábado

A GNR apelou esta sexta-feira aos peregrinos para que evitem, no sábado, a saída em simultâneo de Fátima, após a visita do Papa.

"Depois da saída de Sua Santidade existirá missa no recinto do Santuário e apelamos a que as pessoas não queiram sair todas em simultâneo imediatamente", disse à agência Lusa o oficial de comunicação e relações públicas da GNR para a operação em Fátima, major Carlos Canatário.

A saída em simultâneo de milhares de peregrinos do Santuário de Fátima "vai complicar a fluidez do tráfego rodoviário e, naturalmente, a circulação de todos quantos quiserem sair", explicou, acrescentando não haver ainda uma previsão sobre quanto tempo demorará a normalizar o trânsito após a saída de Francisco.

A GNR, que no sábado terá em Fátima um dispositivo de cerca de 2 mil militares, apelou ainda a que as pessoas estacionem "nas 50 bolsas de estacionamento" existentes na cidade e que se dirijam "com antecedência para o recinto para facilitar as revistas e medidas de segurança" à entrada do recinto.

Carlos Canatário reiterou ainda que haverá percursos alternativos relativamente às vias cortadas ou condicionadas pela visita do Papa e que todas as informações poderão ser consultadas numa aplicação disponível na página da Câmara de Ourém.

No que respeita à Proteção Civil, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, David Lobato, disse à Lusa contar com "um dispositivo de 300 operacionais que já está completamente implementado no terreno".

De acordo com o mesmo responsável, "cerca de 70%" dos meios são bombeiros", mas o efetivo inclui também "elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Cruz Vermelha, Escoteiros, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e outros oficiais".

Este responsável considerou estar tudo preparado para responder ao elevado número de peregrinos esperado no recinto e na cidade, sobretudo "a partir do final do dia desta sexta-feira, para garantirem os seus lugares".

David Lobato alertou para a necessidade de as pessoas se prepararem para as condições meteorológicas, hidratando-se, usando chapéu e protetor solar, e evitando a exposição solar prolongada.

Lembrou que se as autoridades barrarem a entrada no Santuário, por se encontrar esgotada a sua capacidade, estão criadas condições para as pessoas assistirem em ecrãs gigantes colocados no exterior.

O Papa Francisco é esperado no Santuário de Fátima na manhã de sábado, para uma visita de cerca de duas horas, à margem do programa oficial da sua deslocação para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que encerra no domingo, em Lisboa.

Francisco viaja de Lisboa para Fátima num helicóptero da Força Aérea Portuguesa, estando a chegada prevista para as 08h50, regressando à capital às 11h00.

Esta é a segunda vez que Francisco visita o Santuário de Fátima, onde esteve em maio de 2017, para as comemorações do centenário das "aparições" e a canonização de Jacinta e Francisco Marto.