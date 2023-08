Milhares de agentes da PSP foram deslocados de todo o País para Lisboa para reforçar os meios policiais disponíveis. Mas para alguns as condições de alojamento estão longe do esperado. De acordo com vários sindicatos da PSP, os elementos colocados nas instalações da Academia Militar, na Amadora, estão a viver “em condições desumanas, com casas de banho sem condições e colchões que seriam rejeitados por sem-abrigo”.









