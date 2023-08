Proteção Civil e INEM pedem aos jovens cuidados redobrados com o sol e alimentação na JMJ

A Proteção Civil e o INEM recomendaram hoje aos participantes na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, que usem protetor solar e chapéu, bebam muita água e evitem o uso do fogo devido ao aumento das temperaturas previstas.

"É importante aumentarem a ingestão de líquidos, utilizar com frequência o protetor solar, usar chapéu, evitar longos períodos de exposição ao sol e ter cuidados com a alimentação", afirmou o representante do INEM na conferência de imprensa diária sobre a operação de segurança da JMJ.

Ivo Cardoso pediu ainda cuidados com a higiene das mãos, lembrando a recente pandemia da covid-19.



Estas medidas de autoproteção são fundamentais para evitar desidratações, insolações ou gastroenterites, sublinhou.





Por outro lado, o representante da Proteção Civil solicitou o "máximo cuidado no uso do fogo" devido ao aumento das temperaturas previstas para sábado e domingo."Não usem fogo seja onde for, porque o risco e perigo de incêndio vão aumentar de forma significativa", assinalou Mário Silvestre.Este responsável disse que nos próximos dias as temperaturas podem chegar até aos 35 graus, sobretudo no fim de semana, daí a necessidade de cuidados redobrados.Neste momento, Mário Silvestre garantiu que todos os dispositivos estão a funcionar sem qualquer tipo de constrangimento, especialmente o dispositivo montado para a operação em Fátima e para o Parque Eduardo VII, locais onde vai estar o Papa Francisco.No âmbito da segurança rodoviária, a Proteção Civil constituiu um dispositivo que preposicionou nos sítios de maior fluxo rodoviário para prestar socorro em eventuais acidentes de viação.Ainda em matéria de cuidados de saúde, o porta-voz do Sistema de Segurança Interna, Artur Querido, revelou que mais de 60 mil jovens estiveram envolvidos na semana dos Dias nas Dioceses, tendo sido assistidos cerca de duas centenas de peregrinos.Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa entre hoje e domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que contará com a presença do Papa Francisco.As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.