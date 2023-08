PSP nega fotos enviadas por polícias sobre alojamento na JMJ

A PSP negou, esta quarta-feira, a veracidade das fotografias divulgada por polícias sobre o alojamento disponibilizado nas instalações das Força Armadas, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).



No seguimento das imagens que serviram de base às denúncias, a Direção Nacional da PSP garante ter sido "feita a verificação dos alojamentos disponibilizados, chegando-se à conclusão que as fotos em questão não correspondem a qualquer instalação que esteja a ser usada pelos polícias mobilizados para a JMJ".





As autoridades garantem estar a analisar a situação e que "apesar de ter sido feito antes do início da JMJ, foi determinada uma reverificação das instalações em questão, para identificação de situações que efetivamente careçam de intervenção e possam eventualmente ser corrigidas".