PSP reconhece constrangimentos na entrada de peregrinos sábado no Parque Tejo

A PSP reconheceu hoje que no sábado se registaram constrangimentos na entrada de peregrinos para o Parque Tejo na entrada pelo IC2, destacando que os participantes da Jornada Mundial da Juventude são "pacientes e cumpram as ordens das autoridades".

Na conferência de imprensa diária sobre o plano de segurança da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o diretor do departamento de operações da Polícia de Segurança Pública (PSP), Pedro Moura, confirmou que se registaram problemas nas entradas dos peregrinos que tinham de se dirigir para os setores B e C, situados na zona de Loures.

Pedro Moura avançou que, no sábado, quando se abriram as portas para a vigília no Parque Tejo, "houve um fluxo muito grande de peregrinos para os setores", sendo algo que a polícia "já estava à espera".

No entanto, explicou que o Parque Tejo está situado num espaço confinado entre o rio e a linha de comboio, além de uma autoestrada que atravessa todo o recinto, e a opção passou pela utilização da autoestrada para que a entrada dos peregrinos para os setores fosse feita da forma mais rápida possível.

Segundo a PSP, existiam 13 aberturas para os setores C e D e duas outras aberturas para o setor B no IC2.

"Mas houve de facto alguma concentração de pessoas, que tentámos gerir da melhor maneira possível e não registámos incidentes", frisou, destacando as características destes peregrinos, que "são pessoas tolerantes, pacientes e que cumprem as ordens da autoridade e naquele local conseguiram esperar para que se pudesse fazer a entrada em segurança".

Aquele oficial da PSP frisou também que a polícia tentou providenciar parques de estacionamento perto do Parque Tejo para que o trajeto "não fosse tão grande e não ultrapasse mais de 10 quilómetros".

Pedro Moura afirmou que a vigília no sábado decorreu "sem incidentes", bem como a pernoita no recinto do Parque Tejo de "centenas milhares de peregrinos".

Sobre a missa final da JMJ, celebrada hoje de manhã com o Papa Francisco e que reuniu cerca de 1,5 milhões de peregrinos, o diretor do departamento de operações da PSP destacou a "forma cívica e correta como os milhares de peregrinos saíram do Parque Tejo todos ao mesmo tempo".

"A partir das 10h30 alguns dos peregrinos começaram a sair pelas diversas portas e passado três horas não estava praticamente ninguém no recinto, não se tendo registado qualquer ocorrência de ordem pública", precisou.

Segundo o Sistema de Segurança Interna, o pico de afluência ao Parque Tejo aconteceu às 21h00 de sábado.

Pedro Moura disse ainda que desde o início da JMJ foram detidos sete carteiristas.

Cerca 1,5 milhão de pessoas, segundo a Santa Sé, estiveram esta semana em Lisboa para participar na JMJ, em Lisboa.