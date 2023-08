Quase 1,4 milhões de pessoas controladas nas fronteiras portuguesas em 16 dias no âmbito da JMJ

Quase 1,4 milhões de pessoas foram controladas nas fronteiras portuguesas no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), tendo sido recusada a entrada a 213, divulgou esta segunda-feira o Sistema de Segurança Interna (SSI).

O controlo documental nas fronteiras aéreas, marítimas e terrestres no âmbito da JMJ decorreu entre 22 de julho e esta segunda-feira, tendo sido feito de forma seletiva e direcionado com base em informações e análise de risco.

Segundo o balanço final da operação de segurança da JMJ - que decorreu em Lisboa entre terça-feira e domingo com a presença do Papa Francisco e que chegou a reunir mais de um milhão de pessoas -, a maioria das 213 recusas de entrada no país ocorreu nas fronteiras terrestres.