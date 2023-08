"São só jovens. Não me lembro de uma maré jovem assim em Lisboa", diz Marcelo à chegada ao Parque Eduardo VII

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai assistir esta terça-feira à Missa de Abertura da Jornada Mundial da Juventude, com D. Manuel Clemente, no Parque Eduardo VII. "São só jovens. Não me lembro de uma maré jovem assim em Lisboa", disse à chegada.Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que encontrou peregrinos em vários pontos do País nos últimos dias, que garantiram que viriam a Lisboa no dia 2, mas "vieram no dia 1". "É uma coisa louca", afirmou o Presidente da República.Durante as declarações aos jornalistas, Marcelo referiu que "D. Manuel Clemente esteve na base das duas vindas do Papa [Francisco] a Portugal" e realçou que é "muito raro" um Santo Padre vir a um país mais de uma vez em menos de 10 anos. O Presidente da República realçou que o Francisco vai ver um País que "não conhecia" enquanto bispo ou cardeal. Marcelo Rebelo de Sousa referiu ainda que o Papa Francisco "adorou Fátima" e que "vai ver como valeu a pena vir a Portugal".O chefe de Estado afirmou ainda que não ouviu "um dos jovens se não maravilhado com o que via".