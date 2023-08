Segurança Interna estima 200 mil peregrinos para missa de abertura

O Sistema de Segurança Interna (SIS) estima que a missa de abertura da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que se realiza ao fim da tarde desta terça-feira no Parque Eduardo VII, em Lisboa, tenha a presença de 200.000 peregrinos.

"O ponto alto e primeiro grande desafio para as forças de segurança, socorro e emergência médica coloca-se esta terça-feira com a missa, cuja afluência pode chegar aos 200 mil peregrinos", disse o porta-voz do SSI, Artur Querido, na conferência de imprensa diária sobre a operação de segurança da JMJ.

O porta-voz do SSI avançou também que outros eventos que vão colocar "alguma pressão" esta terça-feira às polícias são o Festival da Juventude e um encontro de peregrinos no Passeio Marítimo de Algés, que deverá envolver 40.000 jovens de França.

"Desde o início desta manhã que está em pleno funcionamento o dispositivo das forças de segurança, proteção e socorro e emergência médica", disse.

Sobre a missa de abertura da JMJ, presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, Pedro Moura, na PSP, apelou aos peregrinos para que cheguem ao recinto "com o tempo necessário para que a entrada se possam fazer em segurança e possam escolher o melhor local".

A JMJ decorre desta terça-feira até dia 06 de agosto em Lisboa, onde são esperadas mais de um milhão de pessoas.