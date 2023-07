Temperaturas superiores a 30ºC em Lisboa durante a semana da Jornada Mundial da Juventude

A semana da Jornada Mundial da Juventude começa com céu nublado e temperaturas de 28ºC, em Lisboa, mas o estado do tempo vai melhorar durante o resto da semana. Até domingo, as temperaturas máximas vão aumentar todos os dias, até atingir os 35ºC no domingo.A partir de quinta-feira é esperado céu limpo na capital, que se deverá manter até à próxima semana.As temperaturas mínimas deverão manter-se entre os 16ºC e os 20ºC.O aumento das temperaturas vem acompanhado do aumento do risco de incêndio em mais de 50 concelhos de sete distritos do País. No dia 5 de agosto, sábado, dia em que o Papa Francisco irá rezar em Fátima, a temperatura máxima prevista é de 29ºC e a mínima de 13ºC.