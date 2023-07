O convite partiu dos bispos ucranianos e o responsável da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) aceitou o desafio. Em apenas três dias, percorreu mais de 1500 quilómetros de carro, encontrou-se com jovens e viu, com os seus próprios olhos, as dramáticas marcas da guerra.



Logo no primeiro dia, em Lviv, no templo de Garrison, deparou-se com o funeral de Oleksandr Lizunov, um oficial do Exército ucraniano que tinha tombado na linha da frente, vinte quilómetros a leste de Kramatorsk.









