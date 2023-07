Voluntários preparam meio milhão de kits para peregrinos da Jornada Mundial da Juventude

Verde, vermelho e amarelo são as cores que se destacam nos cerca de meio milhão de kits que estão a ser embalados em Setúbal por voluntários, para serem oferecidos a todos os peregrinos da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa.



Centenas de jovens, desde o dia um de julho, estão a colocar dentro de caixas, as mochilas, as t-shirts, os chapéus e as garrafas de água que foram especialmente produzidos para a JMJ de 2023, num armazém situado na zona do Vale da Rosa, em Setúbal,





"Estava em casa e perguntaram-me se eu queria ajudar a fazer kits para a Jornada Mundial da Juventude. E eu aceitei. É uma experiência muito boa, é muito bom ajudar os outros, saber que o nosso trabalho vai contribuir para alguém", disse Sidney Mendonça, de 19 anos, citada pela Lusa.Mais de 500 pessoas em que a maioria é jovem estão a participar nesta ação que ficará concluída este domingo, de acordo com Liliana Ribeiro, coordenadora da operação de assemblagem dos kits da JMJ. "Diariamente nós temos quase sempre entre 100 e 150 pessoas a trabalhar, sendo que as pessoas têm uma alta taxa de rotatividade. No total, já contamos com mais de 500 pessoas inscritas na nossa bolsa de voluntários", disse à agência Lusa.

Vasco Condado, pai de cinco filhos, já está inscrito nas famílias de acolhimento dos peregrinos e neste momento também ajuda como voluntário na grande ação de empacotar os kits.



"Temos aqui uma mão-de-obra alegre e fácil, porque há cada vez mais generosidade. E, se calhar, com a aproximação da data, essa generosidade é duplicada. Nos últimos dias, face ao elevado número de voluntários, até duplicámos as linhas de montagem dos kits", concluiu Vasco Condado.

A Jornada Mundial da Juventude de 2023 vai ocorrer entre os dias um e seis de agosto no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo em Lisboa. No entanto, antes do grande evento, os Dias da Diocese vão ajudar os peregrinos a integrarem-se na comunidade.