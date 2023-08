"A fé move montanhas. Quando o Papa me chamou, desatei a chorar": Crianças abençoadas em Cascais

Helena, de dois anos, e Santiago, de três, são as duas crianças que o Papa Francisco abençoou, esta quinta-feira de manhã, à entrada da Scholas Occurrentes, em Cascais, instituição fundada pelo líder da Igreja Católica em Buenos Aires, em 2001.As medidas de segurança muito restritas, que levaram o corpo de segurança do Vaticano a retirar todos os peregrinos do local, fizeram com que as mães das duas crianças se ‘escondessem’ no ‘hall’ de entrada do prédio, mesmo em frente à escola, durante várias horas. "A fé move montanhas e este é um bom exemplo: esperei tantas horas e quando o Papa me chamou, desatei a chorar. Tenho a certeza de que nunca vou esquecer este dia. Só espero que a minha filha se lembre", confessou aoMatilde, mãe de Helena. Catarina Conde, mãe de Santiago, veio de Aveiro para passar férias em Cascais.Nem queria acreditar quando também conseguiu ter o filho abençoado pelo Papa. "O Santiago deu um beijo na mão do Papa. Eu, com os nervos, não percebi bem o que Francisco disse. Estou emocionada", revelou Catarina.