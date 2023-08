"Acolhimento carinhoso e excelente hospitalidade": Papa agradece aos portugueses em mensagem enviada a Marcelo

O Papa Francisco agradeceu ao povo português pela forma como foi recebido em Portugal durante a Jornada Mundial da Juventude, através de uma mensagem que enviou para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto regressava de Lisboa a Roma.

"No meu regresso a Roma, na conclusão da minha viagem apostólica, quero, mais uma vez, exprimir o meu profundo agradecimento a Vossa Excelência e ao Povo Português, pelo acolhimento carinhoso e a excelente hospitalidade que recebi durante a minha visita. Renovo as intenções das minhas orações para todos vós e cordialmente transmito a bênção de Deus, de Felicidade, Alegria e Paz, a toda a Nação portuguesa", pode ler-se numa nota publicada no site da presidência.



O Sumo Pontífice esteve em Portugal entre os dias 2 e 6 de agosto a participar na Jornada Mundial da Juventude. Encontrou-se com figuras como Marcelo Rebelo de Sousa e o Primeiro-ministro António Costa, e esteve em vários encontros com jovens, como a Via Sacra, a vigília e a Missa de Envio.