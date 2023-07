André Ventura diz que "chegada de pessoas a Lisboa está um caos"

artista plástico Bordalo II ter entrado indevidamente no

André Ventura considera que a "chegada de pessoas a Lisboa está um caos", referindo-se aos milhares de jovens que se deslocam para a capital no âmbito da realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).Em declarações aos jornalistas, o presidente do Chega referiu que o evento católico constitui um "momento particular" que pede maior prudência."Quantas forças de segurança temos afetas à JMJ e quantas temos afetas aos incêndios?", pergunta André Ventura.Sobre o facto de oParque Tejo, em Lisboa, onde o Papa Francisco vai estar presente durante o evento, o líder do Chega defende que "o que aconteceu foi uma falha de segurança"."Se as forças de segurança optarem por protestar, estamos ao lado delas", finalizou.A JMJ decorre entre 1 e 6 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.