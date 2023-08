António Costa afirma que Portugal tem "muito orgulho da maneira como decorreu" a JMJ

O primeiro-ministro, António Costa, fez este domingo um balanço da Jornada Mundial da Juventude e afirmou que o evento foi "um momento de grande alegria, muita energia e todo o País tem muito orgulho da maneira como decorreu". O líder do Governo realçou que Portugal "tem capacidade para organizar e organizar bem".Questionado sobre o retorno financeiro do evento, António Costa disse que o País vai "colher os frutos", embora tenha realçado que não de maneira imediata. "Ao longo dos próximos anos vamos continuar a colher os frutos desta Jornada", afirmou.António Costa realçou que o Papa Francisco "tem tido uma palavra que transcende muito os crentes" e que toca "até os que não têm crenças". Sobre a mensagem deixada pelo Papa Francisco, Costa afirma que o Sumo Pontífice deixou "a palavra de mobilização da juventude" e da "paz".Em declarações feitas após a despedida do Papa Francisco a Portugal, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, Costa agradeceu ao Santo Padre por ter escolhido a capital portuguesa para acolher a Jornada Mundial da Juventude. O primeiro-ministro deixou ainda uma palavra de agradecimento às forças de segurança, que "fizeram um trabalho extraordinario", a todos os voluntários e portugueses.