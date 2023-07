O bispo auxiliar de Lisboa não conseguiu conter as lágrimas quando, no balanço da visita de três dias à Ucrânia, recordou o momento a que assistiu, no funeral de um oficial ucraniano morto na frente de guerra, em que um militar entregou a um menino a bandeira da Ucrânia que cobria o caixão do pai.



“Não me sai do pensamento aquele menino a receber a bandeira que cobria o caixão do pai morto na guerra.









