A Jornada Mundial da Juventude converteu o Governo ao catolicismo. Mais papista que o papa, abriu os cordões à bolsa, não olhando a gastos para acolher o Santo Padre, e prepara-se para dar tolerância de ponto, facilitando a vida a quem quer fugir do caos de Lisboa ou aproveitar a oportunidade para rezar com Francisco. Perdoa-se a devoção repentina, Costa e a sua equipa querem ficar bem na fotografia, fazendo as pazes com os portugueses, que questionam cada vez mais as suas políticas. Sem esquecer que dentro de um ano haverá eleições europeias e estes gestos de fé rendem votos. Agora, perdoar a amnistia seletiva, mesmo admitindo que não fere a Constituição, é que é mais complicado





Antes de avançar com o perdão de penas para jovens entre os 16 e os 30 anos, o Governo devia começar por explicar a relação entre a vinda do Papa e premiar quem cometeu crimes. Revela, no mínimo, insensatez. Portugal enfrenta problemas sérios de criminalidade, nomeadamente juvenil. Conceder benesses a reclusos, ainda que a um número limitado, é aumentar o sentimento de insegurança. Se a ideia era fazer uma boa ação, havia muito por onde pegar: garantir a cada português um médico de família, devolver aos professores o tempo de serviço devido, aumentar os salários, que não acompanharam a inflação, era só escolher.