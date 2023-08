Diocese francesa lamenta morte de peregrina que sofreu acidente em Lisboa

A diocese francesa de Fréjus-Toulonde, de onde era a peregrina que morreu após um acidente na casa onde estava acolhida para participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), em Lisboa, expressou esta quinta-feira tristeza pela sua morte.

"Com uma grande tristeza, soubemos que Christine, 62 anos, animadora que supervisionava o grupo JMJ de Saint-Georges de Toulon, morreu em 02 de agosto [quarta-feira] devido aos ferimentos", lê-se numa mensagem, assinada pelo bispo Dominique Marie Jean Rey, disponível no sítio na Internet da diocese.

Segundo a mesma informação, a peregrina "ficou gravemente ferida ao cair das escadas da casa onde estava hospedada em Lisboa", tendo sido "hospitalizada nos cuidados intensivos", onde recebeu a extrema unção.

"Vim para orar ao lado da sua cama e vários membros da sua família puderam juntar-se a ela antes que nos deixasse", escreve o bispo da diocese de Frejus-Toulon, que destaca o fervor e os múltiplos compromissos da peregrina, "na sua paróquia de Sanary, no grupo 'Laudato si' e com os jovens de Saint-Georges", que a todos "marcaram profundamente".

"Os nossos pensamentos estão com as suas filhas e em todos os seus entes queridos, cuja imensa dor compartilhamos", afirma o prelado, referindo que "todos os jovens da diocese de Fréjus-Toulon presentes na JMJ, em comunhão com todos os paroquianos e os párocos de Saint-Georges e Sanary", rezam pela peregrina.

O comunicado assinala ainda que "foi disponibilizada uma unidade psicológica aos jovens que dela necessitem".

"Christine ficou encantada por permitir que os jovens vivenciassem a Jornada Mundial da Juventude. Continuamos estes encontros pensando nela, levando-a nas nossas orações, em comunhão com ela, com todo o coração", salienta o bispo Dominique Marie Jean Rey, acrescentando que vai ser celebrada esta quinta-feira uma missa pela peregrina e pelos familiares com os jovens de Fréjus-Toulon.

Na terça-feira, a porta-voz da Fundação JMJ, Rosa Pedroso Lima, afirmou que uma peregrina francesa, que estava em Portugal para participar neste evento, sofreu um acidente no local onde estava acolhida e teve de ser hospitalizada.

"Juntamente com as entidades de saúde, a organização está a acompanhar a evolução da situação clínica desta peregrina que está hospitalizada", sublinhou na ocasião a porta-voz, informando que a situação era delicada, motivo pelo qual a organização não iria prestar mais informações.

Já esta quinta-feira foi anunciada a sua morte e que, numa missa celebrada pelo Papa Francisco na Nunciatura Apostólica, estiveram presentes familiares da peregrina francesa.

"O Papa Francisco celebrou esta manhã, na Nunciatura, onde estiveram presentes quatro familiares de uma mulher francesa, animadora de catequese, de 62 anos, que veio a Lisboa, para a JMJ e que morreu nos últimos dias na sequência de um acidente na casa onde estava hospedada", revelou a sala de imprensa da Santa Sé.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a que preside o Papa Francisco.

O Papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chegou a Lisboa na manhã de quarta-feira, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.