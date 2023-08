Jovens refrescam a alma e o corpo em Belém

Talvez não exista melhor lugar em Lisboa para plantar 150 confessionários, em cinco línguas, do que o Jardim Vasco da Gama, descobridor do Mundo que, pela certa, teria muitos pecados a confessar. Aparentemente, os participantes da Jornada Mundial da Juventude também têm e é por isso que no jardim de Belém em cada cabina de confissão – construídas por reclusos de três cadeias portuguesas – está um sacerdote “para acolher e escutar jovens peregrinos, convidando-os a fazer a experiência do amor e da misericórdia de Deus através do sacramento da reconciliação”, explica a organização.









