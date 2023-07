Papa Francisco deixa mensagens aos jovens peregrinos a caminho de Lisboa para a JMJ

O Papa Francisco deixou, no domingo, uma mensagem aos peregrinos que vêm a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ)."A vida é feita de um caminho. Os jovens têm vocação para realizar uma caminhada", disse no vídeo divulgado pela jornal italiano Avvenire.O líder da igreja católica, que estará em Portugal de 2 a 6 de agosto, pediu aos jovens para manterem sempre os olhos fixados no destino."Avancem com coragem, sempre com os olhos no destino. Caminhem sempre com outros e nunca sozinhos", acrescentou.Muitos peregrinos que vêm para Portugal têm aproveitado a caminhada para passar por locais marcantes para o cristianismo, como Santiago de Compostela ou a "terra santa", em Israel, informa o Vatican News.A JMJ vai realizar-se entre 1 e 6 de agosto em Lisboa.