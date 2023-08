Papa Francisco pinta mural e abençoa oliveira na Scholas Occurrentes em Cascais

O Papa Francisco esteve, esta quinta-feira, com os jovens da Scholas Occurrentes, uma organização internacional que visa promover a educação e que nasceu em Buenos Aires, na Argentina. Foi o Sumo Pontífice que fundou a organização em 2001.Durante o encontro, após alguns discursos dos jovens, o Papa Francisco afirmou que viver é fazer "de um caos um cosmos", asseverando que "é esse o caminho de cada um". "Uma vida que nunca sentiu o caos é uma vida destilada, é tudo perfeito. E uma vida destilada não dá vida, morre-se a si mesma", afirmou o líder da Igreja Católica.

Os jovens ofereceram ainda um pincel e o Papa francisco um ícone do Bom Samaritano.



No final do encontro o Sumo Pontífice pintou um mural da Scholas Occurrentes com tinta verde, cor da esperança, e abençoou ainda uma oliveira.