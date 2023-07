O palco do Festival Nos Alive, no Passeio Marítimo de Algés, onde atuaram recentemente os Arctic Monkeys, Sam Smith, Queens of the Stone Age e Red Hot Chili Peppers, vai receber o Papa Francisco no último dia da sua visita a Portugal.



Às 16h30 do dia 6 de agosto, o Papa recebe os 30 mil voluntários da Jornada Mundial da Juventude.









Ver comentários