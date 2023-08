Peregrino croata que sofreu lesão em mergulho na praia de Carcavelos está estável

O jovem peregrino croata que está internado no Hospital Santa Maria com uma lesão na sequência de um mergulho na praia "é uma situação grave", mas está estabilizado, disse esta quarta-feira à agência Lusa o diretor do serviço de urgência.

O peregrino, de 21 anos, deu entrada na urgência do Hospital Santa Maria, em Lisboa, cerca das 16h00 de terça-feira e encontra-se "neste momento estabilizado", disse o médico João Gouveia, adiantando que o hospital está em contacto com a Embaixada da Croácia e com a família do jovem.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) refere, em comunicado, que o jovem foi auxiliado na tarde de terça-feira, depois de alegadamente ter efetuado um mergulho para a água, na praia de Carcavelos, no concelho de Cascais.

O alerta foi dado pelos nadadores-salvadores de serviço na praia, tendo sido de imediato ativados para o local elementos do comando local da Polícia Marítima de Cascais, dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

"À chegada ao local constatou-se que a vítima, um jovem de 21 anos, já tinha sido retirada da água pelos nadadores-salvadores, apresentando falta de mobilidade nos membros superiores e inferiores, tendo os nadadores-salvadores auxiliado prontamente a vítima, até à chegada dos elementos da VMER que a estabilizaram e transportaram, posteriormente, para uma unidade hospitalar", adianta a AMN.

Dos cerca de 30 peregrinos que já recorreram à urgência do Santa Maria, este jovem "é o único doente que está internado e é uma situação grave", afirmou o diretor do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, que integra os hospitais Santa Maria e Pulido Valente.

Relativamente aos motivos que levaram os outros peregrinos participantes na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) a recorrer às urgências, o especialista disse que foram essencialmente "problemas nos membros ou queixas gastrointestinais".

"São casos ligeiros sem necessidade de internamento", disse o médico intensivista, deixando um apelo às pessoas para que só se dirijam às urgências quando for estritamente necessário.

"Urgências são para tratar os doentes urgentes", vincou João Gouveia, observando que todas as outras situações não têm ali "o tratamento adequado que deviam ter noutros locais".

Por outro lado, prosseguiu, "prejudicam o tratamento daqueles doentes que necessitam mesmo de ir à urgência, principalmente nesta fase".

"De resto, é esperar que as pessoas, de um modo geral, cumpram todos os conselhos que lhes são dados para nesta situação manter um estado de saúde o máximo possível", rematou João Gouveia.

Entre as 08h00 de terça-feira e as 08h00 desta quarta-feira, 21 peregrinos recorreram à urgência central e oito à urgência pediátrica (até aos 18 anos), segundo dados do CHULN avançados à Lusa.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que conta com a presença do Papa Francisco.

O Papa, o primeiro peregrino a inscrever-se na JMJ, chegou a Lisboa esta quarta-feira de manhã, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.