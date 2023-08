Peregrinos chegam de véspera para ocupar melhor lugar

O fé e o desejo de rezar com o Papa Francisco levaram muitos peregrinos a ocuparem de véspera os lugares com melhor visibilidade para a Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima. Munidos de sandes e água, além de chapéus para se protegerem do sol e agasalhos para a noite, sentaram-se junto das grades e acompanharam as celebrações de ontem. Hoje são esperadas 500 mil pessoas."É o terceiro Papa que vou ver em Fátima", diz Maria Lucília, de Ovar, enquanto Madalena Urbano, de Sesimbra, garante que a espera "vale a pena, por este Papa faço tudo".O helicóptero aterra no Heliporto dos Bombeiros de Fátima às 08h50, o Papa entra no ‘papamóvel’ e segue pela Estrada da Moita do Martinho, Avenida João XXI, atravessa a Aldeia Jovem e entra no recinto pela Cruz Alta até à Capelinha das Aparições, onde foi instalada uma rampa para facilitar a entrada do Papa Francisco.Na Capelinha vão estar 240 pessoas, a maioria jovens com deficiência e reclusos da Prisão Escola de Leiria, para rezar o terço com Francisco. A seguir oferece um rosário em ouro a Nossa Senhora e benze a primeira pedra da nova sede da Misericórdia, gesto que repete à saída de Fátima, benzendo o heliporto.As operações com cartões estrangeiros na rede Multibanco subiram 18% entre 27 de julho e 1 de agosto, na semana anterior à JMJ, de acordo com os dados da SIBS Analytics ontem divulgados.A Câmara de Oeiras recolocou o cartaz, em Algés, a recordar o número de vítimas de abusos no seio da Igreja. Foi, contudo, recolocado noutro local, a 200 metros de um outro da autarquia a saudar a vinda do Papa Francisco.O encontro do Papa, amanhã à tarde, com voluntários da JMJ no Passeio Marítimo de Algés, vai obrigar a vários cortes e condicionamentos de trânsito, informou a câmara municipal.As pessoas não inscritas que queiram participar hoje e domingo nas cerimónias com o Papa terão de aceder ao Parque Tejo pela porta situada do lado de Loures.Em Fátima, os peregrinos contam com 39 pontos de água para beber ou para lavar as mãos ou a cara, nas entradas e envolvente do recinto de oração. Aos 15 que já havia, no dia 24 foram acrescentados, para a JMJ, 20 pela câmara e quatro pelo santuário. Têm passado todos os dias milhares de jovens pelo recinto, chegando a 170 mil na segunda-feira.