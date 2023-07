Revelados os artistas que vão atuar na JMJ. Saiba quem são

A Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 anunciou esta quarta-feira os nomes dos artistas que vão atuar no evento. Buba Espinho, Carminho, Cecília Rodrigues, Héber Marques, Mariza, Miguel Carmona, Mimi Froes, Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento, Salvador Seixas e Tiago Bettencourt vão marcar presença na JMJ, que decorre em Lisboa de 1 a 6 de agosto.

De acordo com um comunicado da Fundação JMJ Lisboa 2023, as atuações dos artistas vão decorrer nos eventos centrais da jornada, como o Acolhimento, a Via Sacra e a Vigília. O Papa Francisco vai marcar presença nestes eventos.

Os "artistas portugueses juntam-se ao Coro e à Orquestra da JMJ Lisboa 2023 de que fazem parte músicos de todo o país, e ao Ensemble23, composto por jovens bailarinos de 22 nacionalidade", referiu ainda a Fundação JMJ Lisboa 2023.