O relógio marcava 18h22 quando o avião que transportou o Papa de regresso a Roma levantou voo do Aeroporto Militar de Figo Maduro, em Lisboa, concluindo a Jornada Mundial da Juventude, após seis dias de celebrações religiosas. Francisco viajou no ‘Gonçalo Velho Cabral’ - navegador português do século XV -, um A321neo da TAP, com uma tripulação composta por três pilotos e oito assistentes de bordo.









