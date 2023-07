O que será a “geração-2023” de que falava ontem o cardeal-patriarca, D. Manuel Clemente? Uma multidão composta por voluntários e peregrinos, jovens e não só, cujo ponto de encontro pode nem sequer ser a fé inabalável, mas apenas a aventura da partilha, da comunhão, e, porque não dizer, do turismo, mesmo na forma religiosa. É por isso pouco provável que essa “geração” perdure para lá deste verão de 2023, a não ser no que de mais político vai resultar desta Jornada Mundial. A Igreja viu neste evento grandioso uma oportunidade de redenção, depois de meses a ser criticada pela revelação dos escândalos de abusos sexuais. Um ensejo para recuperar parte do elo emocional que se quebrou entre a instituição e os crentes. É um ponto de possível inversão desse ressentimento, e a presença do Papa Francisco entre nós ajuda a dar conteúdo a essa esperança. O Papa que veio do fim do mundo tem-se empenhado no combate ao horror dos abusos, pelo que melhor penhor não há para limpar a imagem da Igreja. Ainda este fim de semana passei pelo parque Eduardo VII e eram notórios alguns escritos nas paredes a denunciar os abusos e a alegada hipocrisia da Igreja, mas claramente o primeiro efeito da Jornada é uma espécie de virar de página. Depois da recuperação do valor simbólico da juventude, ontem aqui assinalado, a esperança na redenção da Igreja é o património religioso principal da visita do Papa a Portugal.