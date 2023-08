Não foi só a referência, sublinhada de imediato na CMTV, e muito bem, por Pedro Santana Lopes, a José Saramago, um escritor ateu, materialista-dialético, comunista, e que optou pelo exílio devido a um conflito ridículo e a uma perseguição absurda por causa de um romance em que imagina um ‘Evangelho segundo Jesus Cristo’. Na verdade, as palavras já proferidas pelo Papa Francisco em Portugal não evitaram nem fugiram a nenhum dos temas difíceis para a Igreja. Nenhum tabu foi metido debaixo do tapete. O Papa percorreu todas as estações da via-sacra da Igreja, seja o escândalo dos abusos sexuais, seja a condenação feroz da eutanásia, seja a incapacidade para acabar com a guerra na Ucrânia, e o que ela representa de enfraquecimento da Europa. Houve de tudo: o esquecimento dos idosos, os muros de arame farpado, as mortes de refugiados no mar, os berços vazios por causa do aborto que agrava a queda da natalidade. Ao longo do primeiro dia de visita a Lisboa, sentiu-se este imparável impulso de urgência e este imperativo ético, esta seriedade intelectual que torna justa a informação de que o prometido encontro com vítimas de abusos sexuais foi das primeiras missões em Lisboa, com pedido de desculpas pelos crimes cometidos. Logo no primeiro dia, logo nas primeiras horas, mal tinha repreendido o clero no Mosteiro dos Jerónimos. “O grito de dor das vítimas, que devem sempre ser acolhidas e escutadas”. Palavra do Papa Francisco.