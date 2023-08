Por estes dias, é como se o País inteiro andasse três centímetros acima do chão, a pairar na sua nuvem de deslumbramento. Os católicos por maioria de razão, têm a visita do líder máximo, que por sinal é um homem que diz e faz tudo bem neste tipo de ocasiões. Bons discursos, bem escritos, muito longe daqueles lugares vazios em que se transformaram as tribunas políticas do século XXI. Palavras que tocam a razão e a emoção de todos os que o escutam.Um Papa de quem os crentes sabem que se podem orgulhar, e que tem a grandeza moral de pedir perdão e baixar os olhos, quando envergonhado pelos crimes dos seus. Mas três centímetros acima do solo andam também os agnósticos e os não católicos, porque é impossível assistir ao que se tem visto nestes dias em Lisboa e continuar naquele registo de sarcasmo ligeiro, muito urbano e pós-moderno, com que nos habituámos a assistir a este tipo de manifestações coletivas.