É possível que a igreja – feliz com a JMJ – tenda a confundir a multidão e a presença do poder (que aproveita a exposição) com influência, a festa de quatro dias com a duração da alegria. Não são a mesma coisa. Já esta semana me referi ao assunto e em tempos citei estes versos de Ruy Belo, cheios de ironia e desilusão: "Nós os vencidos do catolicismo/ que não sabemos já donde a luz mana…" Houve um tempo, no final dos anos 60, em que se podia falar de um "escol português" de raiz católica.









