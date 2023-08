Não tenho nada contra os que entendem ser excessivo o apoio do Estado à Igreja Católica, seja na JMJ ou na vasta plataforma de vantagens que estão contempladas na Concordata. Não só compreendo como defendo um Estado laico. Mas não confundo as minhas convicções com a figura do Papa Francisco.



A sua agenda é a boa agenda para os desafios do Planeta e da Humanidade, que estão muito para lá do mundo católico.









Ver comentários