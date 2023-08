A festa é deles mas não parece

Há um entendimento imperfeito da essência da Jornada Mundial da Juventude. O nome é cristalino, mas o poder político teima em desvirtuá-lo, forçando o protagonismo num filme em que é ator secundário, e a Igreja segue o mesmo caminho, deturpando o espírito que presidiu à criação da JMJ pelo saudoso João Paulo II. O que se passou na missa de abertura é demonstrativo do desfasamento entre o que é e o que devia ser. Diante do altar-palco, no topo do Parque Eduardo VII, uma imensa ‘mancha branca’ ocupava o terreno defronte, numa espécie de caixa-forte, remetendo os peregrinos para lá das barreiras de proteção. Podia pensar-se que eram fiéis, escolhidos entre os inscritos de cada país, para um qualquer efeito cénico, mas não, eram sacerdotes, que tomaram de assalto o lugar que lhes deveria estar destinado. A festa é deles, foi para isso que vieram cá, não para serem postos a léguas como fizeram aos sem-abrigo. Na hora da verdade, a palavra juventude desapareceu do dicionário católico.



Mas um cristão nunca perde a esperança. Talvez este mar que separa os jovens da praia da fé estivesse previsto e cada um tivesse acesso a uma boia de salvação. Puro engano. No ‘kit peregrino’ encontra-se de tudo, menos aquilo que faz falta a quem percorreu meio mundo para ver o Papa: uns binóculos.

