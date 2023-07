A pouco mais de uma semana da vinda do Papa Francisco, perdão, da Jornada Mundial da Juventude, todas as pessoas que sabem da desorganização vigente levam as mãos à cabeça. Há mais improviso e impreparação que na campanha pobre mas honrada de Maria de Lurdes Pintasilgo, a nossa primeira mulher candidata a Presidente, em 1985.









Ver comentários