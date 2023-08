No filme ‘Dois Papas’ está patente a diferença de perfil entre Bento XVI e o seu sucessor, Francisco. O primeiro, Joseph Ratzinger, é um dos maiores intelectuais contemporâneos do Ocidente, um dos últimos grandes filósofos europeus, enquanto Jorge Mario Bergoglio tem um percurso diferente, mais próximo das preocupações e do dia a dia do seu rebanho.









