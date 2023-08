Jota Eme Jota

A sigla perdurará por vários anos, envolta na memória do maior evento organizado no nosso País nas últimas décadas: a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). A JMJ foi, indubitavelmente, um momento extraordinário, a vários níveis. Foi-o, desde logo, na mobilização. Por mais que as estimativas de presença de visitantes de todo o mundo tivessem sido repetidas até à exaustão, só quando nos confrontámos com a enorme mancha humana que preencheu cada um dos recintos das cerimónias oficiais, na sua multiplicidade de origens, muitos terão tomado consciência do real impacto desta iniciativa.









Ver comentários