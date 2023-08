Nunca dei para o peditório de que religião, desporto e artes não se devem misturar com política. Felizmente, alguns protagonistas das referidas áreas também não. O Papa Francisco tem nesta JMJ vincado recados fortes, como as críticas à lei da eutanásia e a defesa do ambiente, entre outros. E tenta mobilizar os jovens para se inquietarem.









