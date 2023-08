A intolerância é uma doença humana que não conhece religião nem ideologia. Que não discrimina entre as vítimas, toca a todos. Nesta JMJ, em colisão total com os valores que o Papa Francisco defende, mas não com alguns dos piores anacronismos da Igreja, um grupo de radicais católicos interrompeu e boicotou uma missa organizada por uma entidade que defende os direitos de pessoas homossexuais, lésbicas e transexuais.









