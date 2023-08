E ao terceiro dia, os pobres, os mais frágeis, os desafortunados. Primeiro o poder, depois os jovens, por último os que esperam ser tocados por Deus. Tenho ideia que Cristo inverteria a ordem das prioridades ou talvez sentasse todos à mesma mesa, mas isso era noutros tempos, quando o filho de Deus andava no meio do povo e jamais permitiria luxos e gastos absurdos para assinalar a sua passagem. Um homem simples, que viveu na grandeza da simplicidade. Deixou sementes, mas os frutos vão apodrecendo. Seja como for, foi importante a presença de Francisco nos bairros da Serafina e da Liberdade, mesmo sem ter percorrido o interior dos lugares, não muito diferentes dos que conheceu na sua juventude, em Buenos Aires. Teve a virtude de nos lembrar realidades escondidas e ignoradas. Mas existem, são reais.





A intervenção do Santo Padre, na igreja da paróquia, ficou a meio, “os meus óculos não estão a funcionar”, justificou o Pontífice, sorridente e bem-humorado, provavelmente a iluminação também não seria a mais adequada, mas o essencial estava dito: “Jovens, não desanimeis.” Há lugares onde a esperança morreu há muito, ou nem sequer chegou a nascer, mas pode ser que as palavras de Francisco não sejam levadas pelo vento e acabem por sensibilizar quem tem a obrigação de devolver a luz a quem vive na penumbra - sim, que isto não é só aparecer na fotografia.