Chegam aos milhares, por terra e pelo ar, cansados mas felizes, erguendo orgulhosos a bandeira do seu país. Vêm de todo o Mundo, querem ver o Papa, rezar e cantar. Mas também conviver, divertir-se, criar novas amizades, abraçar novas culturas, conhecer Portugal. São católicos, mas não são santos. Fazem bem, a Jornada Mundial da Juventude também é isto, união, confraternização, festa e alegria. Foi este o propósito da sua criação, pelo saudoso João Paulo II e tem sido este o ambiente com que tem decorrido noutros países. Gastou-se muito dinheiro, muito mais do que se devia, por falta de planeamento, mas agora não é hora de fazer contas, fica para mais tarde. Há que fazer desta Jornada um exemplo para o Mundo e desejar que tudo decorra sem incidentes. Que cheguem felizes e partam mais felizes.









O incidente com a passadeira milionária de Bordalo II não abona muito em matéria de segurança e é pouco relevante se a culpa é deste ou daquele. O certo é que bastou vestir um colete amarelo e ir por ali fora. Não fez mal a ninguém, não destruiu o palco, mas não podia estar ali às portas do evento. Espera-se outro rigor e controlo quando o Papa Francisco abraçar o milhão de jovens no Parque Tejo ou no Marquês de Pombal ou pelos locais que vão receber a sua visita. A preparação da jornada foi demasiado sinuosa, o mínimo que agora se espera é que decorra e termine em beleza.